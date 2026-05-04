ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ, ପୁଣି କେବେ ଫେରିବେ ଦଳକୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଜା ଅପଡେଟ୍

କେବେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡିଲା।

ଟସ୍ ସମୟରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ହାର୍ଦ୍ଦିକ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦଳକୁ ଫେରିପାରିବେ ନା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ? ହାର୍ଦ୍ଦିକ କେବେ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ କେବେ ଫେରିପାରିବେ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଜୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଖୁସି,…

PSL 2026 ପ୍ରାଇଜ୍ ରାଶି ନା ମଜାକ? ପାକିସ୍ତାନ…

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଣ୍ଟା ସ୍ପାମ୍ସ୍ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଟାଣ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ବରଫ ଲଗାଇବାର ୧-୨ ଦିନ ପରେ ପିଠି ସ୍ପାମ୍ସ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁରୁତର ହୁଏ, ତେବେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବରଫ ଲଗାଇବା ସହିତ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ରାମ ଯଥେଷ୍ଟ।

ଯଦିଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁମ୍ବାଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେଠାରୁ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଛଅ ଦିନର ବିରତି ସହିତ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ସହଜରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା:

ଯଦି ଦେଖିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏହି ସିଜିନରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୦.୮୬ ହାରରେ ମାତ୍ର ୧୪୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିଜିନରେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବିଜୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଖୁସି,…

PSL 2026 ପ୍ରାଇଜ୍ ରାଶି ନା ମଜାକ? ପାକିସ୍ତାନ…

ହଠାତ୍ ଟିମରୁ କାହିଁକି ଆଉଟ୍ ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ…

ପହଁରା ଜାଣି ନଥିଲେ ବି ଭୟଭୀତ…

1 of 9,136