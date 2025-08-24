ହାଏରେ ବିଧାତା… ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ଗଧ ପିଠିରେ ବସି ଶ୍ମସାନ ବୁଲିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଖୁଆଇଲେ ଗୁଲାବଜାମୁନ୍
ବିଚିତ୍ର ବିଧି ।ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଚିତ୍ର । ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକେ ।
ଝାଲାୱାର: ରାଜସ୍ଥାନର ଝାଲାୱାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନନ୍ୟ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଲେ ଏମିତି
ରାଜସ୍ଥାନର ଝାଲାୱାର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ, ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗଧର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୋଧିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗଧକୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ, ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଗଧ ଉପରେ ଓଲଟା ବସାଇ ଶ୍ମଶାନ ପରିକ୍ରମା କରାଇଲେ।
ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ, ତେଣୁ କ୍ରୋଧିତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଗାଁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଙ୍ଗଧର ଗ୍ରାମର ପଟେଲ ସାହେବ ପ୍ରଥମେ ଗଧକୁ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ତିଳକ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଆରତୀ କଲେ ଶେଷରେ ଗଧକୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଖୁଆଇଲେ। ଏହା ପରେ ପଟେଲ ଗଧ ଉପରେ ଓଲଟା ବସି ପୂଜା କଲେ।
ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପଟେଲଙ୍କୁ ଗଧ ଉପରେ ଓଲଟା ବସାଇ ଶ୍ମଶାନର 7 ପରିକ୍ରମା କଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭଲ ବର୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କୌଶଳ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର ସହର ନେଉଛନ୍ତି ।