(Video)ରିଲ୍ସ କଲା ପାଗଳ; ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ପାର୍ସଲ କଲେ ପରିବାର, ତାପରେ…
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କୋରିଅର ଅଫିସକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପାର୍ସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ତେବେ ଉଗାଦି ଏବଂ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବାର ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
‘Why are you running a business?’: 5 try to ‘courier’ man in gunny bag in #Bengaluru, argue with staff after being denied
More details 🔗 https://t.co/ugdQhFDDPa pic.twitter.com/poGZJb3Hlq
— The Times Of India (@timesofindia) March 18, 2026
ସୂଚନାମୁତାବକ, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ପରିବାର ଭୟାଲିକାଭଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ କୋରିଅର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ବସ୍ ଉଭୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ “ମାନବ ପାର୍ସଲ” ପଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଅନୁରୋଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, କୋରିଅର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ।
ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ପୋଲିସକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନାଟକୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟର ଅଂଶ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୋରିଅର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଗମ୍ଭୀରତା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସ୍ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଆଜିକାଲି ରିଲ୍ସର କ୍ରେଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼ିଛି । କିଛି ଲୋକ ଭ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଜବ-ଗଜବ କାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଭ୍ୟୁଜ ନିଶାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବି ବିପଦରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ।