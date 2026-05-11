ଏହି ୩ଟି କାରଣ ପାଇଁ IPL ୨୦୨୭ରେ MIର ଅଧିନାୟକ ହେବେନି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା! ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ତଥ୍ୟ
ଏଥିପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ହରାଇବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗତ ରବିବାର RCB ହାତରେ ୨ଟି ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ IPL ୨୦୨୬ ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି; ତଥାପି MI ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନି।
ମୁମ୍ବାଇର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ନ ରହିବାର ତିନୋଟି କାରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
ତିନୋଟି ସିଜନ, କୌଣସି ଟ୍ରଫି ନାହିଁ:
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ MI ପରିଚାଳନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ।
ହେଲେ, ଫଳାଫଳ ଆଶାର ବିପରୀତ ହୋଇଛି, କାରଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ MI ଲଗାତାର ତିନୋଟି ସିଜନରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିପାରିନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଥରେ ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କ୍ରମାଗତ ସଫଳତାର ଅଭାବ MI ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ।
ସ୍ଥାୟୀ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା:
ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡୁନି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଯୋଗୁଁ “କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା” ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
IPL ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ପୁରା ସିଜିନ୍ ସମୟରେ, କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି; IPL ୨୦୨୬ ରେ ସେ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ୧୪୬ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।