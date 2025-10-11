ଅମ୍ବାନୀ ପରେ ଆସିଲେ ଆଦାନୀ, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦିନକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେତେ ଦିନ ବସିକି ଖାଇବେ
ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ନାମ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ତଥାପି, କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କାହାଣୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଫୋବ୍ରସର ଭାରତର ୧୦୦ ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ଯଦି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଘରେ ଦୈନିକ ₹୧ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ କେତେଦିନ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ।
ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ?
ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ $୯୨ ବିଲିୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ₹୭.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିମାଣ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଯଦି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ₹୧ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦିନ, ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ରହିବ?
କେବଳ ଏହା ହିସାବ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ସେ ଦୈନିକ ₹୧ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ₹୧ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ୧୦୦ ଦିନ ଲାଗିବ। ଏହି ହାରରେ, ₹୭.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୁଝିବା ବାହାରେ।
ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି
ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶକ୍ତି, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଧାତୁ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।
ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ, ₹1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏକ ହ୍ରାସ
ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ତର ଅସାଧାରଣ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ₹1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ହେବ, ତେବେ ଏହି ହିସାବ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏକ ହ୍ରାସ।