ସୁନା ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁପାର ଦମ୍ କେତେ, ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ପାର୍ କରିବ ରୁପା ଦାମ୍
ଏବେ ସୁନା ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଲାଣି ରୁପା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଦେଶୀ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ୧୦୨% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ, ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ୧୦୮% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୧.୮୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି। ହେଲେ ସୋମବାର ରୁପା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୁପା ଦାମ୍ ୨ ଲକ୍ଷ ପାର୍ କରିପାରେ।
୪୬ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା:
୧୯୭୯ ମସିହା ପରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ରୁପା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର୍ଷ ବିତାଇଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ସୋମବାରର ରେକର୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ୫୮.୮୩ ଡଲାରରୁ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୫୭.୪୨ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କମର୍ଜବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ନୋଟରେ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ୫୯ ଡଲାରକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନିବେଶକଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ରୁପା ସୁନାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି, ଏବଂ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଭଳି ନବୀକରଣୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରେ।
ରୁପା ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:
ରୁପାର ବୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ। LSEG ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଗତ ବର୍ଷ ୬୪୪ ନିୟୁତ ଆଉନ୍ସରୁ ୨୦୨୪ ରେ ୬୮୯.୧ ନିୟୁତ ଆଉନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୪୩.୭ ନିୟୁତ ଆଉନ୍ସ ସୌର ପ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ୧୯୧.୮ ନିୟୁତ ଆଉନ୍ସ ଏବଂ ୨୦୨୦ ରେ ୯୪.୪ ନିୟୁତ ଆଉନ୍ସ ତୁଳନାରେ ୧୫୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
୨୦୨୪ ରେ ବିଶ୍ୱ ସୌର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍ (GW) ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ GW ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ୨୦୨୪ ରୁ ୨୦୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦୦ GW ନୂତନ ସୌର କ୍ଷମତା ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କେବଳ ସୌର ଶକ୍ତି ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରୂପାର ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଆଉନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ୨୦୨୪ ର ୧.୧୬୯ ବିଲିୟନ ଆଉନ୍ସ ଭୌତିକ ଚାହିଦାର ଅତିରିକ୍ତ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ।
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ:
ମୂଲ୍ୟ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିଚାଲିଥିବାରୁ, ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପା ଯାଦୁକରୀ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରିବ କି ନାହିଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରୂପାର ଚୁକ୍ତି ୧୮୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା-୧୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ। ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ରୂପା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ୟା ୱେଲ୍ଥ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହା ରୁପା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ନିବେଶକଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ETF ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।