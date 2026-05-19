ଚା’ କି କଫି ନୁହେଁ! ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି ଏହି ମହିଳା, କାରଣ ଜାଣି ଡାକ୍ତର ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି ଏହି ଝିଅ ଜଣକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଚା ବିନା ବେଡରୁ ଉଠନ୍ତିନି।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କେହି ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ କହିବେ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏହା ମଜାଦାର ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।
ଶାନନ୍ ନାମକ ଜଣେ କାନାଡିଆନ୍ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅଜବ ନିଶା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଆମେରିକୀୟ ଟିଭି ଶୋ “ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଆଡିକସନ୍” ରେ ଶାନନ୍ ଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।
ଶାନନଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର, ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଶୋ’ଟି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲର ବାସ୍ନାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପେଟ୍ରୋଲର ଏକ ବୋତଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଏହାର ବାସ୍ନାକୁ ସୁଙ୍ଘୁଥିଲେ।
ଏହା କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ସାମାନ୍ୟ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ତୀବ୍ର ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାପ କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ।
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ନିଶା ଏତେ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଦିନସାରା ଅନେକ ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ଲୁଚାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇଥାନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଶାନନଙ୍କ ଏହି ଅଜବ ନିଶା ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ, ଯକୃତ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ନିରନ୍ତର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟୁ କ୍ଷତି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘାତକ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ’ଣ:
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ନିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ପିକା ଡିସଅର୍ଡର ନାମକ ଏକ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା। ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଜିନିଷ (ଯେପରିକି ମାଟି, ଚକ୍, ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ) ପ୍ରତି ଲୋଭ କରନ୍ତି ଯାହା ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।