ଶେୟାର ବଜାର ଟେନ୍‌ସନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ; LIC ର ଏହି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ

୫ ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ନିବେଶ କଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ (ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ)ର ଲାଭ ମିଳେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିବେଶ ରାଶି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍‌ଡିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲଆଇସି ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସର ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ନିବେଶକଙ୍କୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧି ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ସୁବିଧା ଦେଉଛି।

୫ ବର୍ଷରେ ନିବେଶ କେତେ ବଢ଼ିବ?

ଏଲଆଇସି ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସର ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ୫ ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ନିବେଶ କଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ (ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ)ର ଲାଭ ମିଳେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିବେଶ ରାଶି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୧ ଲକ୍ଷର ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ ୫ ବର୍ଷରେ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୧.୩୪ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୪,୦୦୦ର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ…

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ

ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ଅନେକ ନିବେଶକ ଏଭଳି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏଲଆଇସି ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସର ଜମା ଯୋଜନା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜମା ଯୋଜନା ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ ହାରର ଲାଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବସର ପରେ ନିୟମିତ ଏବ ସୁରକ୍ଷିତ ଆୟର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନିବେଶକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସୁଧ ହାର ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳିପାରେ। ତେଣୁ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମୟର ସୁଧ ହାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।

ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

କୌଣସି ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଅବଧି, ସୁଧ ହାର, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ନିୟମ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ନିବେଶକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କମ୍ ବିପଦ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲଆଇସି ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସର ଏହି ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ୫ ବର୍ଷର ଅବଧିରେ ନିବେଶ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ମଜଭୁତ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ…

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଘରେ…

ସରିଲା ଛୁଟି, କାଲିଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍କୁଲ

1 of 17,297