ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ? ଜାଣନ୍ତୁ ମିନିଟ୍କରେ ଏହାକୁ ରିସେଟ୍ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ
IRCTC ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଗଲେ କି? ଘରେ ବସି ସହଜରେ କରନ୍ତୁ ରିସେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା
IRCTC Password Reset: ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟର ଲଗଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ (Password କିମ୍ବା User ID) ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ।
କେମିତି କରିବେ IRCTC ପାସୱାର୍ଡ ରିସେଟ୍?
ସର୍ବପ୍ରଥମେ IRCTC ର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ (IRCTC Rail Connect) ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଲଗଇନ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା “Forgot Password” ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କର IRCTC User ID, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଏକ ଓଟିପି ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ୍ ପଠାଯିବ।
ଓଟିପି ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି User ID ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର IRCTC User ID ମନେ ନାହିଁ, ତେବେ ଲଗଇନ୍ ପେଜ୍ରେ ଥିବା “Forgot User ID” ବିକଳ୍ପର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଇ ନିଜର ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ରିକଭର ବା ଫେରିପାଇ ପାରିବେ।
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ କ’ଣ ହେବ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ପାସୱାର୍ଡ ରିସେଟ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ IRCTC ର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ।
ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ମଜଭୁତ ପାସୱାର୍ଡ
ନିଜର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡରେ ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର, ଛୋଟ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର (ଯେପରିକି @, #, $, %) ର ସମିଶ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନିଜର ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ କଦାପି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।