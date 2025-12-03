ଫୋନ ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଗଲେ କି? ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ କରିବେ ଅନଲକ୍
How to Unlock Smartphone: ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ,କିଭଳି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, ଚାଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ – ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଯିବା ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗିପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଲମ୍ବା ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଛି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଗୁଗୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ “ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଗଲେ” କିମ୍ବା “ପାଟର୍ନ ଭୁଲିଗଲେ” ବୋଲି କହିବ। ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପୁନଃସେଟ୍ କରିପାରିବେ।
କେବଳ ସେହି ସମାନ Gmail ID ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଫୋନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଡାଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ “ମୋ ଡିଭାଇସ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ” ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚାଲୁ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଅନଲକ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିସେଟ୍ କରିପାରିବେ।
କେବଳ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ “ଡିଭାଇସ୍ ଇରେଜ୍ କରନ୍ତୁ” ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପାସୱାର୍ଡକୁ ହଟାଇ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ନୂତନ ପରି ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଯଦି ଏହା ଏକ iPhone ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାସକୋଡ୍ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। Apple ର Find My iPhone ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଭାଇସରେ iCloud.com ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର Apple ID ସହିତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
‘All Devices’ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆପଣଙ୍କର iPhone ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Erase iPhone ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅନଲକ୍ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପାସକୋଡ୍ ସହିତ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
କିଛି ଲୋକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନଲକ୍ ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ୍ ପିସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିସେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖି ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କିମ୍ବା Google ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ, OTP-ଆଧାରିତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅନଲକ୍, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।