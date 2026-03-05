UPI ID ଥିଲେ ସାବଧାନ୍! ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ, ନହଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯିବ ଟଙ୍କା…
UPI ID ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ, କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଲୋଭରେ ଆମେ ଏକାଧିକ UPI ID ତିଆରି କରୁ (ଯେପରିକି name@okaxis କିମ୍ବା name@paytm)। କାମ ସରିବା ପରେ, ଆମେ ଆପ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି UPI ID ସିଷ୍ଟମରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ଯାରେ ପକାଇପାରେ।
ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ UPI ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକ UPI ID ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥାଏ ପାରେ। ଯାହାକି ପରେ ବ୍ଯାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ଯା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଆପ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ: ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରୁ ଆପ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର UPI ID ଇନଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।
ସିମ୍ ବଦଳାଇବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆଉ ବ୍ଯବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା UPI ID ସହିତ ଜଡିତ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ OTP ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ।
ଭୁଲ କାରବାରର ଭୟ: ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ID ବ୍ୟବହାର କରି ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଅନୁରୋଧ ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆକସ୍ମିକ କ୍ଲିକ୍ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ଆଗୁଆ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା UPI ID ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ଯବହାର କରିବା ଆଗରୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଯୋଡନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର UPI PIN ରିସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ, ପୁରୁଣା PIN ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଫୋନରେ ଥାଏ। ତେଣୁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର PIN ରିସେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି UPI ID ବ୍ଯବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମ ଆଇଡି ରହିଲେ, ହେଉଥିବା କାରବାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା UPI ID କୁ ଡିଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଆଗରୁ ଓଟିପି ସେକ୍ସନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ, ଏଥିରେ SIP, EMI, ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭଳି ପେମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଆପଣଙ୍କର UPI ID କୁ ଡିଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଦ୍ଵାରା EMI କିମ୍ବା ପଲିସି ଲ୍ୟାପ୍ସ ହଜିଯାଇପାରେ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବଦଳାଇବା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସିମ୍ ଡିଆକ୍ଟିଭ କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କାହାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୁଲ ଫୋନ ନମ୍ବରକୁ OTP ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଲର୍ଟ ପଠାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୁରୁଣା ନମ୍ବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି।