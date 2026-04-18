ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ…ICUରେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର! ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର; ଜୀବନ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ…
ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାପୁର ଜାଦ୍ରନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଗମ୍ଭୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶାପୁର ଜାଦ୍ରନ ଜଣେ। ସେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ନିକଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଶାପୁର ଜାଦ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘାମାଇ ଜାଦ୍ରନ୍ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଶାପୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଏବଂ ସେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଶାପୁରଙ୍କ ଧଳା ରକ୍ତ କଣିକା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ସଠିକ୍ କାରଣ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶାପୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିଦି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କାମରାନ ଆକମଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜାଦରାନ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପରି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଆମେନ।”
ଶାପୁର ଜାଦ୍ରନ୍ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୪୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୩୬ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିନିକିଆରେ ୪୩ଟି ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ୩୭ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୫ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଶାପୁର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।