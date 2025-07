ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଭିତରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର; ପରଲୋକରେ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ଜୁଲାଇରୁ ଲଣ୍ଡନର ଲର୍ଡସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ।

ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗର୍ଡନ୍ ରୋର୍କ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

CA is mourning the loss of former Australian Test quick Gordon Rorke.

The New South Welshman wore Baggy Green #213 on four occasions, highlighted by 3-23 on debut in the fourth Test of the 1959 Ashes.

May he Rest in Peace. pic.twitter.com/Ri0ArlHzxx

— Cricket Australia (@CricketAus) July 8, 2025