ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ଶେଖ ହସିନା: କହିଲେ- ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ’ ଦେଶକୁ ଫେରିବି
ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି; ବାଂଲାଦେଶର ଜନ୍ମ ସାମରିକ ଶାସନ, ଭେଦଭାବ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: “ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ… ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାୟ ପୂରା ପରିବାରକୁ ହରାଇଛି। ସମସ୍ତ ବାଧା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ’ ଦେଶକୁ ଫେରିବି।” ଆଜି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସରଣ ନେଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି; ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଆଇନର ଶାସନ ଓ ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ଜାତିର ପିତା ବଙ୍ଗବନ୍ଧ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ‘ସୋନାର ବଙ୍ଗଳା’ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରେ ବୋଲି ହସିନା କହିଛନ୍ତି।
ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ…
ନିଜ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି, “ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ନେତୃତ୍ୱହୀନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ମୋର ପିତାମାତା, ଭାଇ ଓ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ହରାଇଥିଲି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ତାରିଖରେ ମୋ’ ଉପରେ ଗ୍ରେନେଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ବିରୋଧ ରେ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ଜନତା ମୋତେ ପାଞ୍ଚଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ବାଧା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ମୋ’ ଦେଶକୁ ଫେରିବି।”
ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କେତେ ସମ୍ଭବ?
ଦଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି, ଆୱାମୀ ଲିଗର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନାହିଁ। ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ଲିଭା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ରାଲି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦଳର ପୁଣି ଉଭା ହେବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ହସିନା କହିଛନ୍ତି।
ଦେଶରେ ଉଗ୍ରବାଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି
ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି; ବାଂଲାଦେଶର ଜନ୍ମ ସାମରିକ ଶାସନ, ଭେଦଭାବ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଜାତୀୟତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ବାଂଲାଦେଶର ମୂଳ ପରିଚୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ପରେ ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ମାରକୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ମନ୍ଦିର, ସୁଫି ମନ୍ଦିର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ‘ଜୟ ବଙ୍ଗଳା’ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ବିଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ବୋଲି ହସିନା କହିଛନ୍ତି।
ବିଏନ୍ପି ଓ ଆୱାମୀ ଲିଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନା
ବିଏନ୍ପି ଓ ଆୱାମୀ ଲିଗ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ଉପରେ ଶେଖ ହସିନା କହିଛନ୍ତି; ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣାଣି ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ କାର୍ୟ୍ୟ କରୁଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ହସିନା
ବାଂଲାଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଗ୍ରବାଦ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଶେଖ୍ ହସିନା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖଦ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି। ଘର ଲୁଟ ହୋଇଛି। ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯାହା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଏ। ମୋର ହୃଦୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି ବୋଲି ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ନିର୍ବାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ମୋର ହୃଦୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛି। ମୋର ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଜର ରଖେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନବାଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ହସିନା କହିଛନ୍ତି।