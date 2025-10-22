ବିଜେଡ଼ି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଗିରଫ; ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ମୋଟ ୮ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଗିରଫ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ବେଳେ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି।ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍‌ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।

ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସ୍‌ପି ଅଫିସ୍ ଚାରିପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ, ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମଦନ ଦଳେଇ ଓ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଲିଙ୍କ ନେଇ ଖୋଳତାଡ କରୁଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଆଉ ଖେଳିବ ନାହିଁ……

GK: ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ Passport, ବିନା…

You might also like More from author
More Stories

ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଆଉ ଖେଳିବ ନାହିଁ……

GK: ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ Passport, ବିନା…

ଆଖି ପୋଡୁଛି; ଦୁର ଦୁର ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ବି…

GK: ଜାଣନ୍ତି କି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମାଲିକ ୨…

1 of 27,874