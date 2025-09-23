ପ୍ରକ୍ଷାତ ଅମ୍ପାୟର ଡିକି ବର୍ଡଙ୍କ ପରଲୋକ,ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ବିଜୟର ଥିଲେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦକ୍ଷ ଅମ୍ପାୟାର ଡିକି ବାର୍ଡଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୯୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର କାଉଣ୍ଟି କ୍ଲବ୍ ୟର୍କସାୟାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ବାର୍ଡଙ୍କ ପରଲୋକ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିବା ଡିକି ବାର୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଡଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।
ବର୍ଡଙ୍କ ପରଲୋକରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିଲା। କାଉଣ୍ଟି କ୍ଲବ୍ ନିଜେ ବାର୍ଡଙ୍କ ପରଲୋକ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯିଏ ୟର୍କସାୟାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ୟର୍କସାୟାର କହିଛି, “ୟର୍କସାୟାର କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହାରୋଲ୍ଡ ଡେନିସ୍ ‘ଡିକି’ ବାର୍ଡଙ୍କ ପରଲୋକ ଘୋଷଣା କରି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।”
କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ବିଫଳ
୧୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯୩୩ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ୟର୍କସାୟରର ବାର୍ନସ୍ଲିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାର୍ଡଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହାରୋଲ୍ଡ ଡେନିସ୍ ବାର୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡିକି ବାର୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ୟର୍କସାୟର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୨-ୟାର୍ଡ ପିଚ୍ରେ କେବେବି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇ ନଥିଲେ।
ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବାର୍ଡ ୟର୍କସାୟର ସହିତ ତିନି ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଲେସେଷ୍ଟରସାୟାର ପାଇଁ ଚାରୋଟି ସିଜନ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମାତ୍ର ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ବାର୍ଡ ୯୩ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୩,୩୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଅମ୍ପାୟାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇଦେଲା
କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାରିଂରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କ୍ୟାରିଅର ୧୯୭୩ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ୧୯୯୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ। ସେ ୧୯୭୫, ୧୯୭୯ ଏବଂ ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅନ୍-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଫାଇନାଲରେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କପିଲ ଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିଲା। ଡିକି ବାର୍ଡ ମୋଟ ୬୬ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୬୯ ଦିନିକିଆରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ, ସଫଳ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ।