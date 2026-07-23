ରିଙ୍କୁ ସିଂହ OUT, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ IN… ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବାଛିଲେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଏମିତି ରହିବ ଭାରତର ପ୍ଲାଇଂ ୧୧।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୩୦ରୁ ଖେଳାଯିବ। ଲଗାତାର ୩ଟି ଫ୍ଲପ୍ ପାଳି ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାପସିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି।
ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନାହିଁ। କାଗଜକଲମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦଳ ଉପରେ ବିଜୟର ଚାପ ଅଧିକ ରହିବ।
ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ନିଜର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାପସି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।”
ଆକାଶଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିରିଜର ସମସ୍ତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟପ୍-୩ ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍ଥାନରେ ତିନିଜଣ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଖେଳିପାରନ୍ତି।
ଶିବମ ଦୁବେ ଏକମାତ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର:
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଉପଅଧିନାୟକ ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ସେ କେବଳ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆକାଶଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ଫିନିଶର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଏହାସହ ସେ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସିରିଜରେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆକାଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଳକ ବର୍ମା (ଉପଅଧିନାୟକ), ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ।
IND vs ZIM ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ LIVE ପ୍ରସାରଣ ବିବରଣୀ:
ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଭାରତରେ Unite8 Sports TV ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ FanCode ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଳକ ବର୍ମା (ଉପଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟକିପର), ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟକିପର), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଯଶ ଠାକୁର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।