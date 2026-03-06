ଅକ୍ସରଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଭୁଲିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସୁନିଲ ଗାଭାସ୍କର; ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପଟେଲ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ…

ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କ କ୍ୟାଚ ପାଇଁ ହାରିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ଯ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିବା ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କୁ ଏବେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ସୁନିଲ ଗାଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କର ତାଙ୍କୁ ଜାଡ଼େଜାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି କହିଥିଲେ କି ସେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟିମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି।

ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଭାରତୀୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବକାଳୀନ ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବେ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ  ସେ ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି  କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା OUT, ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଟିମରେ…

T20 World Cup 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଗିଲା…

ପୂର୍ବରୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ପୋଷକତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଆସିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍, ଲେଙ୍ଗଥ୍ ଏବଂ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି।

ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ସହିତ, ଅକ୍ଷର ଭାରତର ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।” ଗାଭାସ୍କର କହିଥିଲେ କି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍‌ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଖେଳାଳି କରିବା ପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ କ୍ଯାଚ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ।

ସେ ତାଙ୍କ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଟନ୍ ବାଣ୍ଟନ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ବିଜୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା OUT, ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଟିମରେ…

T20 World Cup 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଗିଲା…

IPL 2026 ରେ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଜ୍ୟାକବ…

କିଏ ଜିତିଛି ଅଧିକ ମ୍ଯାଚ? ସବୁଠୁ ଭଲ ଘାତକ…

1 of 1,120