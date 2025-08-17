ଧୋନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ହେଡ଼ କୋଚ! ଆସିଲା ବଡ଼ ବୟାନ, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଧୋନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ହେଡ଼ କୋଚ! ଆସିଲା ବଡ଼ ବୟାନ, ଜାଣନ୍ତୁ…
୨୦୨୦ ରେ ଧୋନି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏମଏସ ଧୋନି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୦୭ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨୦୧୧ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୧୩ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ଅନେକ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଧୋନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ୨୦୨୦ ରେ ଧୋନି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ପରବର୍ଷ ୨୦୨୧ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଧୋନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି…
ଏବେ ସମୟ ବୋଧହୁଏ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଏମଏସ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲରୁ ଅବସର ନେବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଧୋନି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପରେ କେବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ କି? ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ହୁଏତ କେବେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ।
କ’ଣ ଏମଏସ ଧୋନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବେ?- ତାଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏମଏସ ଧୋନି କୋଚିଂରେ ଆଗ୍ରହୀ। କୋଚିଂରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କୋଚିଂରେ,ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସେହିପରି ରହିବାକୁ ପଡିବ। କେତେକ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ।”
କେଉଁଥିରେ ଖେଳାଳିମାନେ କୋଚିଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ- ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି କାହିଁକି କୋଚିଂ ଚାକିରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏକ ସୁଟକେସ୍ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ବିତାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ସମାନ କାମ କାହିଁକି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି କୋଚିଂ ଚାକିରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏହା IPLରେ କେବଳ 2 ମାସ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ମାସ ପାଇଁ ଦଳ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ରହିବ।”