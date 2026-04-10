IPL ମଝିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ପରଲୋକରେ ଏହି କ୍ରିକେଟର୍, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା BCCI
IPL ମଝିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ପରଲୋକରେ ଏହି କ୍ରିକେଟର୍
CD Gopinath Death: ଚଳିତ ସିଜିନର IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଚିଙ୍ଗଲେପୁଟ ଡୋରାଇକାନୁ ଗୋପୀନାଥ (ସିଡି ଗୋପୀନାଥ)ଙ୍କର ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ୧୯୫୨ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟରୁ ସେ ଶେଷ ଜୀବିତ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜୀବନ ପରେ, ସେ ଦଳକୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ସେବା କରିଥିଲେ। ସିଡି ଗୋପୀନାଥ ଚେନ୍ନାଇର ଆଦୟାରରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥ ୧୯୫୧-୫୨ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ୫୦ ଅପରାଜିତ ଏବଂ ୪୨ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଅ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ଆଠଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ୨୪୨ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ୮୩ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪,୨୫୯ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନଅଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ସେ ୧୪ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
ଚେନ୍ନାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ଗୋପୀନାଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୩୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିନୁ ମଙ୍କଡଙ୍କ ଓଭରରେ ବ୍ରାଏନ୍ ଷ୍ଟାଥାମଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଙ୍କଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୮ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ
ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ମିଥୁନ ମନହାସ ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥ ସେହି ସମୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇନଥିଲେ ବରଂ ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଖେଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଜଡିତତା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମବେଦନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ।”
ତାମିଲନାଡୁ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶାନ୍ତିରେ ବିରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଡି ଗୋପୀନାଥ! ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିଥିବା ଐତିହାସିକ ଦଳର ଶେଷ ଜୀବିତ ସଦସ୍ୟ। ଖେଳର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ।”