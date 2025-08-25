“ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଧୋନି”, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏମିତି
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟଙ୍କ କ୍ରିକେଟର ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲକି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହେଲେ ତିୱାରୀ ଏହା ସହିତ କେବେ ବି ସହମତ ନୁହଁନ୍ତି।
ସେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏମଏସ ଧୋନି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉନଥିଲା।
କ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାକର ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମଏସ ଧୋନି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
କ’ଣ ଧୋନି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତିୱାରୀ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଅନେକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଧୋନି ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ
ଧୋନିଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଉପରେ, ମନୋଜ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଖେଳାଳିମାନେ ଧୋନିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିପାରନ୍ତି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବି, ଯଦି ଧୋନି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ, ସମର୍ଥନ ଦେଇଥାଆନ୍ତେ।
କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଫେରି ଆସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ୨୧ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ମୁଁ ୬୫ ରନ୍ କରିଥିଲି।ମନୋଜ ତିୱାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କ’ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।ତିୱାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ ତାହା ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା।
କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା।
ଧୋନି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ
ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଧୋନି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଅଧିନାୟକ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ମୋତେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
କେବଳ ଧୋନି ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ବିଶେଷ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧୋନି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ।
ତିୱାରୀ ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ରିକେଟରେ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନାପସନ୍ଦ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ନିଜକୁ ସେହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।