ଇରାନକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା: ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଗୁରୁତର ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କମାଲ ଖାରାଜିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ତେହେରାନରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ନେଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ: ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଇରାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା
ତେହେରାନ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନକୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କମାଲ ଖାରାଜିଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରେ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଖାରାଜିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭୟଙ୍କର ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୮୧ ବର୍ଷୀୟ ଖାରାଜି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
କିଏ ଏହି କମାଲ ଖାରାଜି? କମାଲ ଖାରାଜି ଇରାନ ରାଜନୀତି ଏବଂ ରଣନୀତିର ଜଣେ ବଡ଼ ଚେହେରା ଥିଲେ। ୧୯୯୭ରୁ ୨୦୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଇରାନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଫରେନ୍ ରିଲେସନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ “ଆତଙ୍କବାଦୀ” ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି। ଚଳିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନର ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା ଓ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାରାଜିଙ୍କ ବିୟୋଗ ଇରାନ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।