କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଖବର, ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ୩୯ ବର୍ଷିୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରଲୋକ

By Jyotirmayee Das

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏସ୍.ଏଲ୍. ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ମାତ୍ର ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ନିଧନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ (KSCA) ର ଏକ ଥର୍ଡ ଡିଭିଜନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷବେଳକୁ ବିଗିଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା

ରବିବାର ଦିନ ଏସ୍.ଏଲ୍. ଅକ୍ଷୟ ‘ସାଫାୟାର୍ ସିସି’ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜ କୋଟାର ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ‘ମୃତ’ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା।

KSCA ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ

ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ନିଧନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ (KSCA) ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଅକ୍ଷୟ ନିଜ ଖେଳ ଜୀବନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଜୁନିୟର ସ୍ତରରେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ନିଜର ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ।

ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଡୋଡା ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏସ୍.ଏଲ୍. ଅକ୍ଷୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦିନରୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି, ଆଜି ଏକ ଡିଭିଜନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ।”

ରଣଜୀ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ

ଏସ୍.ଏଲ୍. ଅକ୍ଷୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ୨୦୧୪-୧୫ ସିଜିନ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ବିଜେତା ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲେ।

ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର:

  • ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍: ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
  • ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟ୍: ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
  • ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍: ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ସକ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ, ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଭଲପାଇବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଣ୍ଡର-୧୯ (U-19) ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦିନିଆ ବିଦାୟ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।

