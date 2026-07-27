ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ୫୩ ବର୍ଷ
ଆଖି ବୁଜିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା।ଭଟଲିରୁ ସେ ୩ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ପଶ୍ଚିମଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ।