ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ଵକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କଲା କଂଗ୍ରେସ
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ଵକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋକିମ୍ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡିଛି । କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ମୋକିମ୍ ବହିଷ୍କୃତ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ AICCର ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ । ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୋନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୋକିମ୍ । ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ମୋକିମ୍ ।
ସୋନିଆଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ । ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ମୋକିମ । ରାହୁଲ ଓ ଖଡଗେଙ୍କ ନେତୃତ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଭକ୍ତ କହିଥିଲେ, ରାହୁଲ ଓ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ୯୯ ସାଂସଦ । ସେହିପରି ଏହି ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର କଣ ଅଧିକାର ଅଛି ।
ସାରା ଜୀବନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ବୟସ କାମ କରେନି, ଇଛା ଶକ୍ତି କାମ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର କନ୍ଦଳ ।
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଦଳର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପରେ ମୋକିମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ‘ମୁଣ୍ଡରେ କଫନ୍ ବାନ୍ଧି କଂଗ୍ରେସର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି’ ଏବଂ ‘ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ମୋର’।
ମୋକିମ୍ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଦପଦବୀ ନ ନେଇ ‘ମାର୍ଗଦର୍ଶକ’ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଯୁବକଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦରକାର ଥିବାରୁ ‘ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି’ ସହ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ମୋକିମ୍ ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।