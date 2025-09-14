ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଚାମ୍ପିୟନ କୋଚଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଭାରତରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ, ହେଲେ ହେଡ୍ କୋଚ୍

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଚାମ୍ପିୟନ କୋଚଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଭାରତରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ । ବନିଲେ ହେଡ କୋଚ୍ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ଧ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ACA) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଖେଳାଳି ଗ୍ୟାରି ଷ୍ଟିଡ୍‌ଙ୍କୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜିନ୍‌ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ଗ୍ୟାରି ଷ୍ଟିଡ୍ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟ୍‌ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିଡ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।

୫୩ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟିଡ୍‌ ଜୁନ୍‌ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ (୨୦୧୮-୨୦୨୫) ମଧ୍ୟରେ, କିୱି ଦଳ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଫାଇନାଲ୍‌ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୧୯ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌, ୨୦୨୧ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2019-21 ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଷ୍ଟିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ 2009 ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ 2010 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇ ACA ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି 2025-26 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରି ଷ୍ଟିଡ୍ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ବହୁତ ଖୁସି। 2018 ରୁ ଜୁନ୍ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଷ୍ଟିଡଙ୍କ ପାଖରେ 268 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି।

ଗ୍ୟାରିଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି

ଗ୍ୟାରି ଷ୍ଟିଡଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା 2024-25 ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 3-0 ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିବା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଘରୋଇ ଭୂମିରେ ଭାରତର 12 ବର୍ଷ ଏବଂ 18 ଲଗାତାର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଅପରାଜିତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ, ଷ୍ଟିଡ୍ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ 5ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ 101ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଏବଂ 103ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ।

ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଗ୍ୟାରି ଷ୍ଟିଡ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ 2025-26 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଳକୁ କେତେ ଦୂର ନେଇପାରିବେ।

