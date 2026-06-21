‘ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତିରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି’
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନିର ରବିବାର ସକାଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ର’ ମୁଖ୍ୟ ବିକ୍ରମ ସୁଦ। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ବିକ୍ରମ ସୁଦ କହିଛନ୍ତି; ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତିରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି; ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠାରୁ ଚତୁରତାର ସହ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ଓ ଆମେରିକା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ଆମ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତିରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୁଦ୍ କହିଛନ୍ତି।
ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଓ ଆସିମ ମୁନିର ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନିର ରବିବାର ସକାଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ୟ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବର୍ଗେନଷ୍ଟକଠାରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରର ଅ।ଲୋଚନା ହେବ।
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ଇସଲାମାବାଦରୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶରିଫଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ମୁନିର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି।