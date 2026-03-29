ପରଲୋକରେ ରେମଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଜୟପତ ସିଂଘାନିଆ, ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି
Vijaypat Singhania: ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟପତ ସିଂଘାନିଆଙ୍କର ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ୮୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆ ( ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ ରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି କରାଯିବ।
ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ୩୭% ଅଂଶଧନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି
୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ବିଜୟପତ ସିଂଘାନିଆ ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୌତମଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି।
ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କମ୍ପାନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ
ବିଜୟପତ ସିଂଘାନିଆ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ରେମଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କପଡ଼ା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡିଛନ୍ତି
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟପତ ସିଂଘାନିଆ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଧନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି। ୧୯୯୧ ମସିହାର ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ରେମଣ୍ଡ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଜାର ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ।
ପିତା ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ବିଜୟପତ ସିଂଘାନିଆ ଏବଂ ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ଏକ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା।
ପଦ୍ମ ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ
ବିଜୟପତ ସିଂଘାନିଆଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଜଣେ ସାହସିକ ଉତ୍ସାହୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ, ସେ ଏକ ଗରମ ବାୟୁ ବେଲୁନରେ ପ୍ରାୟ ୬୯,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆରୋହଣ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, 1988 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବିମାନରେ ଲଣ୍ଡନରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକାକୀ ଉଡ଼ାଣ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ବିଜୟପତ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ପରଲୋକକୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କର ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।