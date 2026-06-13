ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍. ବିଜୟଧରଣୀ

ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍. ବିଜୟଧରଣୀ
ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏସ୍. ବିଜୟଧରଣୀ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗାମ' (ଟିଭିକେ)ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ବିଜେପିର ଫାୟାବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତା କେ.ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଛି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ୩ ଥରର ବିଧାୟିକା ଏସ୍. ବିଜୟଧରଣୀ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।
ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏସ୍. ବିଜୟଧରଣୀ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗାମ’ (ଟିଭିକେ)ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟଧରଣୀ ନିଜର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଚେନ୍ନାଇର ପାନାୟୁରସ୍ଥିତ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ସମୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିଜେପି ପ୍ରତି ବିଜୟଧରଣୀଙ୍କ ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହେବା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
୨୦୨୪ ଫେବୃଆରୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜୟଧରଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜେପିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିନଥିଲା। ଦଳରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିଜେପି ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ହୋଇଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟଧରଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ଭିଲାଭନକୋଡରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ସେ ଏଥର ନିଜ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ତ୍ରିମୁଖୀ ମୁକାବିଲାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ ୪୫,୬୦୪ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟି.ଟି. ପ୍ରବୀଣ ବାଜି ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଇକେଲ କୁମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ବିଜୟଧରଣୀ ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।