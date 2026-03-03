ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା…5 ଥର ଥିଲେ ସାଂସଦ

ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା...5 ଥର ଥିଲେ ସାଂସଦ

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜନାତିକ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା । ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେପି ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଆଜି କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 89 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन- India TV Hindi

ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଥର ହୋଲିରେ ଖୋଲା…

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର,…

ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। କେପି ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସହିତ, କେରଳ ସେହି ପିଢ଼ିର ଶେଷ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦକୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ।

କେରଳ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ

କେପି ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମାଜବାଦୀ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ, ଜାତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯୁଗରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦର କଠୋର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ । ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ବୈଚାରିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

୧୯୬୨ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ

୧୯୬୦ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ ସମାଜବାଦୀ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୧୯୬୨ ମସିହାରେ, ସେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କେତେଥର ସଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ

୧୯୭୧ ​​ମସିହାରେ ଭାଡାକରାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ, ସେ ୧୯୭୭, ୧୯୮୦, ୧୯୮୪, ୧୯୮୯ ଏବଂ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଅନେକ ଥର ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଦଳୀୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ମଦୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଥର ହୋଲିରେ ଖୋଲା…

ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର,…

ଘନ ଘନ ହଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଚାଲିଛି…

Oil Crisis: ବିଶ୍ବରେ ତେଲ…

1 of 29,952