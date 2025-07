ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗିରଫ, ପାଖରେ ବସି ହସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ

ଆମେରିକା: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ଏକ AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଏଫବିଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରୁ ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ: ଭିଡିଓରେ ଓବାମାଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଏଫବିଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆସି ଓବାମାଙ୍କୁ ଚେୟାରରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ପାଖରେ ବସିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଏସବୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ଓବାମାଙ୍କୁ ଜେଲ ପୋଷାକରେ ଜେଲ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

🚨 JUST IN: President Trump posted an AI video of Barack Obama being ARRESTED by FBI and rotting in a prison cell

MAKE THIS A REALITY, @AGPamBondi! 🔥 pic.twitter.com/E72YOBpcrO

— Nick Sortor (@nicksortor) July 20, 2025