ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଛି ବିଛଣା… ପଡ଼ିଛି ୪ ଛୁଆଙ୍କ ମୃତଦେହ…

୪ ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଆ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟରାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି

By Manoranjan Sial

ନୋଏଡା: ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପାଲଟିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ଛୁଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଖେଳିଲା ହୋଲି! ଜନ୍ମକଲା ୪ ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକରି ମାରିଲା ଚମ୍ପଟ। ଏପରି ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।

ଆମ୍ବେଦକର ଜିଲ୍ଳା ମୀରାନପୁର ଗାଁରେ ନିୟାଜ ସାଉଦି ଆରବରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ୪ ପିଲା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ନିୟାଜ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ପୂରା ପରିବାର। ହେଲେ ଗତବର୍ଷ ନିୟାଜଙ୍କ ପରିବାରରେ ଉଠିଲା ଅଶାନ୍ତର ଝଡ଼। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତଳାକ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ନିୟାଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ୪ ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଘରର କବାଟ ଭିତର ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତୁର୍କୀର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘MIZRAK’:…

୫୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଖୋଜୁଛି…

ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ବିଛଣାରେ ୪ ଶିଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିିଲା। ୪ ଛୁଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଆ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟରାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏପରିକି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ତୁର୍କୀର ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ‘MIZRAK’:…

୫୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଖୋଜୁଛି…

ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା! ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି CBSE ୧୨th…

ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିବାହ କରାଉନାହାନ୍ତି ପରିବାର…

1 of 7,003