ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନିହତ
ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ - 'ଏମ୍ଭି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲିଓ' ଉପରେ ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ – ‘ଏମ୍ଭି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲିଓ’ ଉପରେ ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୭ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଭାରତ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ବେସାମରିକ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା, କିମ୍ବା ନୌଚାଳନା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଭାରତ ପୁନର୍ବାର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ସାଉଦି ଆରବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କଲେ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀ
ୟେମେନର ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛି ଏବଂ ପାର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହୁଥିମାନେ କିପରି ଏହି ଅବରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହି ନାହାନ୍ତି।
ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାଏ ରଖେ, ତେବେ ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ‘ବାବ୍ ଏଲ୍-ମନ୍ଦେବ’ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ହୁଥିମାନଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା।
ହୁଥି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ‘ଆଖି ବଦଳରେ ଆଖି’ ନୀତି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ସାଉଦି ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ “ତତକ୍ଷଣାତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲାଭଳି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ କଟକଣା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ ଦ୍ୱାରା ୟେମେନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା “ଏକ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦମନମୂଳକ ଅବରୋଧ” ର ପ୍ରତିଜବାବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ତତକ୍ଷଣାତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନାହିଁ।
ବାବ୍ ଏଲ୍-ମନ୍ଦେବ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ୭% କମିଯିବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଉଦିଆର ଅଧିକାଂଶ ତେଲ ରପ୍ତାନି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାଧାଗ୍ରସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗଲ୍ଫ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ତେଲ ପ୍ରବାହରେ ହୋଇଥିବା ବିପୁଳ ହ୍ରାସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣର ୧୦% ପରିମାଣକୁ କମାଇସାରିଛି।
ୱାଶିଂଟନ୍ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ରିସ୍କ ଆଡଭାଇଜରି ଫାର୍ମ ‘ବାଶା ରିପୋର୍ଟ’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ୟେମେନୀ ବିଶ୍ଳେଷକ ମହମ୍ମଦ ଅଲ-ବାଶା କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେମାନେ ସାଉଦି ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦିଓ କୌଣସି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କେବଳ ଏହି ଘୋଷଣା ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସାଉଦି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହୁଥିମାନେ ଧମକରୁ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି।”
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ହୁଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୨ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ତେହେରାନରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଇରାନୀ ବିମାନ ୟେମେନ ଆକାଶମାର୍ଗ ଉପରେ ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସାନାରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ଏହି ଗୁଳିବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ହୁଥିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋହିତ ସାଗର ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ଏହି ରଣନୈତିକ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ୟୁରୋପରୁ ଆସିବା ବଦଳରେ ଆଫ୍ରିକା ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ୟେମେନର ସୀମା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଲାଗିରହିଛି, ଯାହାର ଲୋହିତ ସାଗର ବନ୍ଦର ‘ୟାନବୁ’ (Yanbu) ତେଲ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଇରାନର କଟକଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।