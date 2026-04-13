ଟିଏମସି ଗଡ଼ରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅମିତ ଶାହ : “ବିଜେପି ଆସିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ୪ ବିବାହ, ଲାଗୁ ହେବ UCC”

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ ଏବେ ସରଗରମ। ବିଜେପି ଓ ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋମବାର ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ମୟୂରେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଶାହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା (UCC) ଏବଂ ବହୁବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ଆସିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ୪ ବିବାହ
ଶାହ ନିଜ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାରିଥର ବିବାହ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ UCC ଲାଗୁ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୋମା-ଗୁଳିର ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇବେ ଜନତା
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ‘ବୋମା ଓ ଗୁଳିର ଗୋଦାମ’ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶାହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏଥର ଜନତା ବୋମାର ଜବାବ ବାଲଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଟିଏମସିର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାମ ନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ। ବିଜେପି ଆସିଲେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ।
ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ
ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୟମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଦେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେପି ଜିତିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବଙ୍ଗଳା ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।