ଆମେରିକାକୁ ଝଟକା! ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଇରାକରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ଆମେରିକାର ବିମାନ, ୪ ମୃତ…

ୱାଶିଂଟନ: ପଶ୍ଚିମ ଇରାକରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନାର ବୋଇଂ KC-135 ରେ ଥିବା ଛଅ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ବାକି ଦୁଇ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା।

ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରେ ମୁଖ୍ଯ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଥିବା ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ CENTCOM କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି। ପୁରା ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ବିମାନଟି କାହିଁକି ଏପରି କ୍ରାସ ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡିବ।

CENTCOM ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୂଚିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ।

ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ, ପଶ୍ଚିମ ଇରାକରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ KC-୧୩୫ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି ବିମାନ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ଛଅ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ଯ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ “ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ସୀମା” ରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ସହିତ ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଛି।

ବୋଇଂ KC-135 ଷ୍ଟ୍ରାଟୋଟାଙ୍କର୍ ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ବିମାନ ଯାହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ମଝି ଆକାଶରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ଏହା ବିମାନକୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅବତରଣ ନକରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ଯ କରିଥାଏ। ବୋଇଂ 707 ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେବାରେ ଅଛି।

