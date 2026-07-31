୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ଭିୱାଣ୍ଡି: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭିୱାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଅତି କମରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ପରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବାହିନୀ (ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍), ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତିରେ ଚାରି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କୋଠାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୬ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଆହୁରି ୮ରୁ ୧୦ ଜଣ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭିୱାଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ, ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
ଭିୱାଣ୍ଡି ପଶ୍ଚିମ ବିଧାୟକ ମହେଶ ଚୌଗୁଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାରପୋଲିର ଭଣ୍ଡାରୀ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା କୋହିନୂର ନାମକ ଏହି କୋଠାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ପୂର୍ବରୁ ‘ସି’ ବର୍ଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କୋଠା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ କୋଠାଟିକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତଳ ମହଲାରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ମରାମତି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୬ରୁ ୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋଠା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କୋଠାଟିକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଘୋଷଣା କରି ଖାଲି କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିତରେ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା? କୋଠାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଥିଲା? ଚାରିଥର ସୁରକ୍ଷା ନୋଟିସ ଜାରି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।