୪ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଛାଡିଲାନି ୬୫ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା, ବଳାତ୍କାର କରି ପଥର ଛେଚି ମାରିଦେଲା ପରେ ଶବ ସହ ଯାହା କଲା…

Pune Horror: ସିସିଟିଭିରେ ଭିଡିଓ କଏଦ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧ ମଇରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ପୁଣେରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ପୁଣେର ଭୋର ତାଲୁକାରେ ଜଣେ ୪ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଜଣେ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୋଧର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଘେରାଉ କରି ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି।

ବଳାତ୍କାର ପରେ ଯାହା ହେଲା: ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ପୁଣେର ଭୋର ତାଲୁକାର ନସରାପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଝିଅକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଏକ ଖଳା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତା’ପରେ ଗିରଫ କିମ୍ବା ଲୁଚିଯିବା ଭୟରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଅଟିର ମୃତଦେହକୁ ଗୋବର ଗଦା ତଳେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼…

‘ବୋମା ପକେଇ ଇରାନକୁ ଧ୍ବଂସ…

ସିସିଟିଭିରେ ଭିଡିଓ କଏଦ: ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଝିଅଟି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ଗୁହାଳ ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଝିଅଟିକୁ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା।

ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଦାବି : ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି “ରାସ୍ତା ରୋକୋ” ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା।

ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି, ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼…

‘ବୋମା ପକେଇ ଇରାନକୁ ଧ୍ବଂସ…

ତରଭୁଜ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା;…

ଯୁଦ୍ଧ ଟେନସନ୍‌ରେ କାମ କରୁନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

