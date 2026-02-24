ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ହଜାର କି ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ସହ ହୋଇପାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯାଏ ଜେଲ …
ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କଠୋର ଆଇନ ଅଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୁଣିଥରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା €୭୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିମାଣ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ ସମାନ ଆଇନ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କଠୋର ଆଇନ ଅଛି। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସୁପରମାର୍କେଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆଇନ ଏକକାଳୀନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୪୦୦ ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ବଡ଼ ସୁପରମାର୍କେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନଶୀଳ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନ ଜାଣିଶୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୮୦ ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ ₹୮ ମିଲିୟନ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସର ଢାଞ୍ଚାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।
ଭାରତରେ କ’ଣ ସମାନ ଆଇନ ଅଛି: ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ଅପଚୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରୁଥିବା କୌଣସି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଇନ ନାହିଁ। ତଥାପି, କିଛି ନିୟାମକ ଏବଂ ସଚେତନତା-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ସଂଘ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପୁନଃବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ।
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଆଇନ ଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କଲେ ୧୦୦,୦୦୦ ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
ଦୁଇ ଦେଶର ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସୁପରମାର୍କେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରେ। ତଥାପି, ଭାରତରେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ପ୍ରଚାରିତ।