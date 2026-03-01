ରାସନକାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହୋଲି, ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ଦେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର
Free LPG Cylinder Scheme: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଯୁଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷକରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦୁଇଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରକୁ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (ଡିବିଟି) ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଗୋଟିଏ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର-ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବ, ଯିଏ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ।
୧୫.୫୦ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ
ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫.୫୦ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିପାରିବେ।
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବୃଦ୍ଧି ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି ଖୁସିର ନାମ, ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଏହାର ହୃଦୟ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବ।