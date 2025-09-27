Free Gas Cylinder: ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି LPG ସିଲିଣ୍ଡର , ବାସ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ୧୦ ଭିତରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ !
Free Gas Cylinder:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Free Gas Cylinder On Diwali: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବା।
ଯୋଗୀ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ, ରାଜ୍ୟର ୧.୮୫ କୋଟି ମହିଳା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପାଇବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପର୍ବ ଋତୁରେ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ତାଲିକାରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ।
କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ : ମହିଳାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ (ଇ-କେୱାଇସି ସମେତ), ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍-ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ବିପିଏଲ୍ ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରେଖା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ରାସନ କାର୍ଡ/ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି) ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (ପିଏମ୍-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା) ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
କିଭଳି କରିବେ ଆବେଦନ : ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କର LPG କମ୍ପାନୀ (ଇଣ୍ଡେନ, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍, HP) ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ୨.୦ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
ତାପରେ, ଏକ କପି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୦-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ।
ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଆଣନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଆଧାର ନମ୍ବର, ପରିବାର ସୂଚନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ବିପିଏଲ୍/ରାସନ କାର୍ଡ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
ଫର୍ମ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।