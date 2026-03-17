ଏଥର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସିବ ଜିରୋ: ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ମାଗଣାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ସରକାର ଆଣିଲେ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍
Free Solar Panel: ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି; ବିଶେଷକରି ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ । ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମାସ ଶେଷରେ ବିଲ୍ ଆସିବା ପ୍ରାୟତଃ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ବଜେଟ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ଘର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି।
ବିହାରରେ, ଯୋଗ୍ୟ ବିପିଏଲ୍ (ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ) ପରିବାର ‘କୁଟିର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୀମିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଲୋକ ଆଣିବା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରର ଛାତ ଉପରେ ଏକ କିଲୋୱାଟ୍ ସୌର ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହା ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସେଟଅପ୍ ହେବ, ଯାହା ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୌର ୟୁନିଟ୍ ଛୋଟ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ସୌର ୟୁନିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଧାରଣ କରିବ। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇବା, ବଲ୍ବ ଜଳାଇବା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ମୂଳତଃ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାରି ରହିପାରିବ – ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବିନା। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପକେଟରୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ କିଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଯୋଗୀତା କମ୍ପାନୀ ବହନ କରିବ।
ତଥାପି, ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଧୂଳି କିମ୍ବା ମଇଳା ଜମା ହେବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଘରର ଛାତ ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 64 ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଛାତ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଛାଇ ଯେପରି ନରୁହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇପାରିବଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସ୍ଥିର ରହିବ ।