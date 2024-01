(Video)କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବିନି.., ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଚା’ ପିଇବା ପରେ ଏପରି କ’ଣ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇପଡିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଅତିଥି ହୋଇଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୟପୁରରେ ହାୱା ମହଲ ନିକଟରେ ଏକ ଦୋକାନରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଚା’ର ଆନନ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଫୋନ୍‌ରେ ୟୁପିଆଇର ଉପଯୋଗ କରି ଚା’ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ମାକ୍ରୋନ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ କି ଭାରତର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବହୁ ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡି ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ନାମ ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ । ମାକ୍ରୋନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀକ ଭୋଜିରେ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଏହି UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Rajasthan: Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron visited a tea stall and interacted with each other over a cup of tea, in Jaipur.

French President Emmanuel Macron used UPI to make a payment. pic.twitter.com/KxBNiLPFdg

— ANI (@ANI) January 25, 2024