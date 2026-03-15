ବାରମ୍ବାର ଖାଉଛନ୍ତି କି ପେନକିଲର୍, ଖରାପ୍ ହୋଇପାରେ କିଡନୀ, ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ
Painkillers Effect for Kidney: ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୱର, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ରୋଗରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବିନା ଫାର୍ମାସିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ(Painkillers)ର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକକ୍ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ଅପବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଔଷଧ ଶରୀରରୁ ବୃକକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ନେବା ବୃକକ୍ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପକାଇପାରେ।
NSAIDs ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଟିଳତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଭାବରେ ଜଡିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ହେଉଛି ଅଣ-ଷ୍ଟେରଏଡାଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ । ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ NSAIDs କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଗରେ ଆଇବୁପ୍ରୋଫେନ୍, ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଏବଂ ନାପ୍ରୋକ୍ସେନ୍ ଭଳି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା କିଡନୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ, କିଡନୀକୁ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଯାହା ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। କିଛି ଡାକ୍ତର ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ, କିଡନୀ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରୁ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଚୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ କରାଯାଏ, କିଡନୀକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଔଷଧ-ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କିଡନୀ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଧିକ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରରୁ କିଡନୀ କ୍ଷତିର ଅଧିକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ବୟସ୍କ, ପୂର୍ବରୁ କିଡନୀ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ରୋଗୀ ଏବଂ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। କାରଣ ବୃକକ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ହୃଦ୍ଜନିତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଔଷଧ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିପଦ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ACE ଇନହିବିଟର କିମ୍ବା ଡାଇୟୁରେଟିକ୍ସ ଭଳି ଔଷଧ ସହିତ NSAID ନେବା ବୃକକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇପାରେ।
ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ବୃକକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବରଂ, ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ, ପାରାସିଟାମୋଲକୁ ବୃକକ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ; ତଥାପି, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଟ୍ରାମାଡୋଲ୍ କିମ୍ବା ଟାପେଣ୍ଟାଡୋଲ୍ ଭଳି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ କରାଯାଇଥାଏ।