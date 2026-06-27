ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପୁଣି ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୦ ପାର

ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପର ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଏକ ୪.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଉତ୍ତର ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଘଟିଥିବା  ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ୪.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଉତ୍ତର ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାରାକାଇ ସହର ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂଆ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି।

ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଛାତିଥରା ଦୁଇଟି ଭୂକମ୍ପ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା (Aftershocks) ର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ସେହି ଭଙ୍ଗାବେଢ଼ା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଏଣିକି ଆଉ ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆସି…

ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି,…

ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି…

ସିୟା ଗୋୟଲ-ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହେବ କି ଫାଶୀ?…

1 of 29,644