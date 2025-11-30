ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା: ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ରୁଜୁ ହେଲା ନୂଆ FIR…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛି । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି)ର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ କାରବାର ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଓ ସୋନିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା ।
ଯାହା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି । ଇଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ।
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଏହି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା ୬୬(୨) ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଇଡିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାହୁଲ , ସୋନିଆଙ୍କ ସମେତ, ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୁଲିସ ।
ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା ଅଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ହେଲେ , ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଜେଏଲ), ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଡୋଟେକ୍ସ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ପୂର୍ବ ତଦନ୍ତରେ କୋଲକାତାର ଏକ ଫାର୍ମ ଡୋଟେକ୍ସକୁ ଏକ ସେଲ୍ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଥିବା କମ୍ପାନୀ ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସିରିଜ୍ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ୫୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଜେଏଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିବା କୁହା ଯାଉଛି । ଏଜେଏଲର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୨ହଜାର କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଜେଏଲ ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଇପାରେ।