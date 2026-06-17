ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା, ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ UBTର ୬ ସାଂସଦ, ସଞ୍ଜୟ ଦେଲେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା, ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ UBTର ୬ ସାଂସଦ
Maharashtra Politics: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଦେଇଛି । ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ (UBT) ଦଳର ୬ ଜଣ ସାଂସଦ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନେ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ, ନାଗେଶ ପାଟିଲ ଅଷ୍ଟିକର, ଓମରାଜେ ନିମ୍ବାଲକର, ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌରେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦୀନା ପାଟିଲ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଆଜି ଦଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବା ପରେ, ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଦଳ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ରାଉତ
“ଯଦି ୨୦୨୨ ଭଳି ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଶିବସେନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚୁପ୍ ବସିବେ ନାହିଁ । ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଦଳ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ ।”
ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ?
ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଶିବସେନାର ୯ ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୩ ଜଣ ସାଂସଦ, ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତ, ଅନିଲ ଦେଶାଇ ଏବଂ ରାଜାଭାଉ ୱାଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କିଣାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଶିବସେନା ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଉଛି । ଯଦି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଶିବସେନା ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର କୌଣସି ମାନେ ରହେନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।