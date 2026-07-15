ଗମ୍ଭୀର-ଅଗରକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ !

କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମତରେ, ଅଜିତ ଅଗରକର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ (ୟୁକେ) ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ଦୀନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମତରେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୭ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରୁ ଭାରତ ୬ଟିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ଦଳୀୟ ଯୋଜନା ଓ ଖେଳାଳି ପରିଚାଳନାରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗରକର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଏବଂ କୋଚଙ୍କ ତତ୍କାଳ ବିଜୟ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ ରହିଛି, ଯାହା ମଇଦାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି।” ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିବାରୁ, ଏଭଳି ଅସ୍ଥିରତା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି।

ଏହି ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ମତର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୟନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବାର ମାସ କେଇଟା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ନେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅଗରକର ଏହାକୁ ଏକ ‘ନୂଆ ଚକ୍ର’ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ସୁଯୋଗ ନଦେବା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ  ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚିଆ ସିଡ୍ସ କେମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ?…

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ…

ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିରତା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

You might also like More from author
More Stories

ଚିଆ ସିଡ୍ସ କେମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ?…

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ…

ଭାରତ ବିଜୟର ୫ ନାୟକ, ରୋହିତ-ବିରାଟ ଫେଲ୍;…

ରଥାଯାତ୍ରା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ…

1 of 30,110