ଇନଷ୍ଟାରେ ବନ୍ଧୁତା, ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନ…ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ

ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଚଳାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୀଡିତା ମହିଳା ଭିଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। ଘଟଣାଟି ଗ୍ୱାଲିୟରର ମହାରାଜପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ।

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ପୀଡିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ୱାଲିୟର ଡାକିଥିଲେ । ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ।

ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍- କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୀଡିତା ମହିଳା ବିବାହିତ । ମହିଳା ଜଣକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୁବକଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସି ଭିଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧୁତା- ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ, 30 ବର୍ଷୀୟା ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେହଗାଓଁ ନିବାସୀ ରାଜ ଜାଟଭଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ।

ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲୋଭ- ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପରେ ରାଜ ତାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ଭଡ଼ାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମହିଳା ଜଣକ ଭିଣ୍ଡରେ ଏକ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଚଳାନ୍ତି ରାଜ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ବାଲିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିବେ । ଏହି ସମୟରେ ରାଜ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଥିଲେ ।

ମହିଳା ନିଜେ ବାଇକ୍ ପାଇଁ 20,500 ଟଙ୍କାର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଇକର କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଶିବମ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ବାଲିୟର ନେଇଗଲେ । ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ । ତା’ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଡି ନଗରରେ ଏକ କୋଠରୀ କରାଇ ଦେଲେ । ଏହାର ଛଅ ଦିନ ପରେ, ରାଜ ଏବଂ ଶିବମ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

