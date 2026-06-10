ରୁଷ ସହ ବନ୍ଧୁତା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ! ଭାରତ ଓ ଚୀନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ
ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ରୁଷ ଉପରେ ୨୧ତମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
EU Fresh Russia Sanctions: ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ଭାରତ-ଚୀନ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶର ୫୦ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଦେଇ ୨୧ତମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ସୁଲା ଭନ ଡେର ଲେୟେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘୋଷିତ ଏହି ୨୧ତମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ୟାକେଜ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି କେତେକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ପାଉଥିବା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବଳକୁ ରୋକିବା।
ତାଲିକାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି?
ଏହି ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ୫୦ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ, ଚୀନ୍, ତୁର୍କୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ଵୈତ-ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ସେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏନର୍ଜି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷିଆର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ୯୦ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୧୧ଟି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ୟାଡୋ ଫ୍ଲିଟ୍ ଏବଂ ତେଲ ଉପରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ
ରୁଷିଆ ବେଆଇନ ଭାବେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବିନା ପରିଚୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଶ୍ୟାଡୋ ଫ୍ଲିଟ୍’ କୁହାଯାଏ। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ନିଜ ତାଲିକାରେ ୩୦ଟି ନୂଆ ଜାହାଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି ଏବଂ ୨ଟି ରୁଷୀୟ ବନ୍ଦର ଓ ୪ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରୁଷୀୟ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପ୍ରତି ୪୪.୧୦ ଡଲାରରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ହେବ ପ୍ରଭାବ?
ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏବେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ର କୌଣସି ବି ଦେଶ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ର ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତା ଚାପକୁ ଆସିପାରେ।