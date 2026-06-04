ଲୋକସଭାରେ ଏଣିକି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ବସିବେନି DMK

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ, DMK ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ TVK ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିବା ତିକ୍ତତା ଭିତରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ DMK ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। DMK ନିଜ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଅଲଗା ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସଚିବାଳୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ କନିମୋହି ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ।

ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ TVK ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା DMK ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ DMK ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା I.N.D.I.A ବ୍ଲକ ବୈଠକରୁ ମଧ୍ୟ DMK ଦୂରେଇ ରହିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସଂସଦରେ ଏହି ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦୂରତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ।

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ DMK ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ DMK ର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଂଗ୍ରେସ ପରେ TVK ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି DMK ସହିତ ଏହାର ଦୀର୍ଘଦିନର ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଶେଷ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। DMK ର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ “ପିଠିରେ ଛୁରି ଭୁସିବା” ଏବଂ “ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ DMK ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ, ୨୦୧୪ ସମେତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଛିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା…

ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଧରିବେ ଅମରିନ୍ଦର !

ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏପରି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଯେ DMK ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା I.N.D.I.A ବ୍ଲକ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିପାରେ। ଯଦିଓ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରୁ DMK ର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଚାପକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରେ।

ଯଦିଓ ସଂସଦରେ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ DMK ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। କଂଗ୍ରେସ ଏବେ TVK ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର ଅଂଶ ଏବଂ DMK ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତିକୁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଥିବାରୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ତାମିଲନାଡୁ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା…

ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଧରିବେ ଅମରିନ୍ଦର !

ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର…

ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର : ମାଗଣା ଔଷଧ ପାଇଁ…

1 of 29,427